محافظ أسوان: جارى تنفيذ أعمال رصف للشوارع الداخلية بمنطقة الكرور

أسوان - عبد الله صلاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، توجيهاته لمديرية الطرق بمواصلة أعمال الرصف للشوارع الداخلية بالمنطقة، وخاصة أن هذه الشوارع لم تشهد أى أعمال للرصف منذ تسعينات القرن الماضى.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه بالتوازى يتم توفير الخدمات المختلفة بشكل مرحلى فى القطاعات المتنوعة لأهالى منطقة الكرور لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق للإنتهاء من أعمال الرصف بمنطقة الكرور بمسافة 3 كم وذلك بشوارع عزبة العسكر والرشكول والماستود وعزبة الدابودية.

وأشار إلى أنه يتم بالمشاركة مع محمد مندور مدير المتابعة الميدانية متابعة كافة الأعمال الجارية لنهوها فى أسرع وقت لتحقيق العوائد الإيجابية منها لأهالى منطقة الكرور على الوجه الأكمل.