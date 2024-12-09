اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 ديسمبر 2024 05:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان: جارى تنفيذ أعمال رصف للشوارع الداخلية بمنطقة الكرور

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 04:07 م
محافظ أسوان: جارى تنفيذ أعمال رصف للشوارع الداخلية بمنطقة الكرور رصف الشوارع الداخلية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، توجيهاته لمديرية الطرق بمواصلة أعمال الرصف للشوارع الداخلية بالمنطقة، وخاصة أن هذه الشوارع لم تشهد أى أعمال للرصف منذ تسعينات القرن الماضى.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه بالتوازى يتم توفير الخدمات المختلفة بشكل مرحلى فى القطاعات المتنوعة لأهالى منطقة الكرور لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق للإنتهاء من أعمال الرصف بمنطقة الكرور بمسافة 3 كم وذلك بشوارع عزبة العسكر والرشكول والماستود وعزبة الدابودية.

وأشار إلى أنه يتم بالمشاركة مع محمد مندور مدير المتابعة الميدانية متابعة كافة الأعمال الجارية لنهوها فى أسرع وقت لتحقيق العوائد الإيجابية منها لأهالى منطقة الكرور على الوجه الأكمل.







مشاركة

اسوان

رصف الشوارع

الكرور

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة