اليوم السابع
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محافظة الجيزة تفتتح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى العمرانية.. صور

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 09:49 ص
محافظة الجيزة تفتتح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى العمرانية.. صور سوق اليوم الواحد فى العمرانية
كتبت - مرام محمد

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افتتحت محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويوفر السوق، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن أسواق اليوم الواحد تساهم في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن السوق سيساهم في توفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق والمحال العامة، ويخدم مواطني أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية.

افتتاح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى العمرانية
افتتاح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى العمرانية

 

الخضروات والفاكهة فى سوق اليوم الواحد
الخضروات والفاكهة فى سوق اليوم الواحد

 

اللحوم فى سوق اليوم الواحد
اللحوم فى سوق اليوم الواحد

 

سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى العمرانية
سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى العمرانية

 







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محافظة الجيزة

سوق اليوم الواحد

أسواق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد في الجيزة

سوق اليوم الواحد في العمرانية

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