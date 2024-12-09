اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 ديسمبر 2024 10:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة الوضع فى سوريا

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 09:26 ص
مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة الوضع فى سوريا مجلس الأمن
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل أن مجلس الأمن يعقد اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في سوريا.

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارات عنيفة على منطقة درعا جنوب سوريا، بحسب مصادر إعلامية سورية.

وقال مصدر أمني لبناني وآخر سوري لوكالة "رويترز"، أمس، إنَّ دوي انفجارات سُمع بمنطقة المزة في العاصمة السورية دمشق، وأن الضربات التي استهدفت حي المزة يشتبه أنها إسرائيلية.

وأفاد التلفزيون بتوغل إسرائيلي في الأراضي السورية، وذكر أن الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى جسر الرقاد غرب محافظة القنيطرة بجنوب غرب البلاد.







مشاركة

سوريا

احداث سوريا

بشار الاسد

سوريا الان

بشار

سوريا الآن لحظة بلحظة

اخبار سوريا اليوم

هروب بشار الاسد

ماذا يحدث في سوريا الان

اخبار سوريا الان

الاسد

هروب بشار الاسد من سوريا

الوضع في سوريا

الاسد سوريا

اخبار سوريا

دمشق

اخر اخبار سوريا

السورية

أخبار سوريا اليوم عاجل

سقوط دمشق

التلفزيون السوري

سوريا مباشر

أخبار سوريا

المعارضة السورية

تحرير سوريا

سقوط بشار الاسد

سقوط بشار

اخبار

Syria

bashar al assad

syria live

سجن صيدنايا

صيدنايا

ترامب سوريا

بشار يغادر سوريا

سوريا قبل الحرب

سوريا اليوم مباشر

أخبار سوريا اليوم عاجل دمشق

انسحاب الجيش السوري

الوضع السياسي في سوريا اليوم

أخبار سوريا العسكرية

مجلس الامن




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة