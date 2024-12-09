مبارزات الختامية في المهرجان القومى للتحطيب بالأقصر.. لايف وصور

الأقصر - أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل ساحة سيدي أبو الحجاج الأقصرى، لفعاليات حلقات التحطيب والمبارزات الختامية في آخر ليالي الدورة 14 للمهرجان القومى للتحطيب بالأقصر.

وقدم لاعبي التحطيب الصعايدة من مختلف محافظات جنوب مصر، المباريات الختامية عقب المغرب في قلب ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى، بحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس مهرجان الأقصر القومى للتحطيب، وعدد من قيادات الثقافة والعشرات من الجمهور الأقصري والسائحين الأجانب.

وقدم الفنان أحمد الشافعي مدير المهرجان، شكره لوزارة الثقافة والهيئة على تنظيم دورة المهرجان هذا العام، بما يليق بمدينة الأقصر العريقة، وأكد اعتزازه بتكريم اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي مؤسس المهرجان، والحرص على إقامة تدريبات مكثفة للفرق المشاركة من خلال عدة دورات تدريبية، إلى جانب الاستعانة بعدد من شيوخ اللعبة داخل المحافظة، للاستفادة من خبراتهم التي توارثوها عن المصريين القدماء من خلال النقوش الموجودة على جدران المعابد.

ومن الجدير بالذكر إنه كانت فكرة التحطيب في البداية مخصصة للدفاع عن النفس، حيث كان قديماً لا يسير الصعيدي فى الطرقات أو الشوارع نهاراً وليلاً إلا بالعصا بين يديه لحماية نفسه من اللصوص وقطاع الطرق والحيوان المفترسة فى المزارع خلال مواسم الزراعة المختلفة، ومع تطور الزمن قام بتحويلها كبار شيوخ اللعبة إلى مبارزات وتبارى مبهج في المناسبات المختلفة وأصبحت لعبة متميزة تراثية حتى سجلت فى اليونيسكو وأصبح لها مهرجان سنوى منذ 14 سنة مضت في قلب مدينة الأقصر يقام بصورة دورية.