الرئيسية أخبار عاجلة مؤتمر صحفى بعد قليل لرئيس الوزراء من مدينة الروبيكى للجلود الإثنين، 09 ديسمبر 2024 11:09 ص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمر صحفى بعد قليل من مدينة الروبيكى للجلود. وزار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مدينة الجلود بالروبيكي، وشهد توزيع عدد من عقود المصانع للمستثمرين. مشاركة الجلود بالروبيكي المصانع للمستثمرين مجلس الوزراء الحكومة مصطفى مدبولى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة