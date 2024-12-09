مؤتمر صحفى بعد قليل لرئيس الوزراء من مدينة الروبيكى للجلود

كتبت هند مختار

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمر صحفى بعد قليل من مدينة الروبيكى للجلود.

وزار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مدينة الجلود بالروبيكي، وشهد توزيع عدد من عقود المصانع للمستثمرين.



