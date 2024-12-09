قرارات مهمة من البحوث الزراعية لتشجيع الشركات المتخصصة فى الزراعة العضوية

كتبت ـ أسماء نصار

قال الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية، إنه تم توفير جميع المعلومات اللازمة للشركات العاملة فى مجال الزراعة العضوية والمستثمرين للتسجيل فى قطاعات الزراعة العضوية واللازمة لضمان الحصول على منتج عضوى صحى آمن للبيئة والمستهلك، وزيادة الدخل القومى من خلال زيادة معدلات التصدير بالعملة الأجنبية.

أضاف أنه تم توفير جميع البيانات اللازمة والمستندات الأوراق لمتطلبات وتسجيل مدخلات الزراعة العضوية من مبيدات حيوية ومبيدات طبيعية ومستخلصات نباتية ومخصبات حيوية وأعلاف عضوية ومزارع عضوية ومزارع إنتاج حيواني وسمكي وبذور عضوية وشتلات عضوية، وذلك طبقا لقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 196 لسنة 2021.

يأتى ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة التوسع في هذا القطاع الهام، كما تحرص الإدارة العامة للزراعة العضوية علي التوسع في استخدام بدائل المبيدات والحفاظ علي خصوبة التربة والتنوع البيولوجي للتربة المصرية، وذلك من خلال التشجيع علي تسجيل جميع مدخلات الزراعة العضوية بالإضافة إلي تقديم تسهيلات لكل الإجراءات، من خلال الدعم الفني من الفريق المتخصص وتقديم حزمة من الحقائب التدريبية بداية من يناير القادم فى جميع قطاعات الإنتاج العضوى التى تهدف إلى التدريب التقنى الموجه على الممارسات الجيدة فى تسجيل مدخلات الزراعة العضوية سالفة الذكر.

كما تهدف هذة الجهود إلى التوسع فى قطاعات الزراعة العضوية في مصر وتقلل انتاج وتأثير الملوثات البيئة ورفع الناتج من الدخل القومي المصري من العملة الأجنبية، كما يدعو المعمل المركزى للزراعة العضوية جميع الشركات العاملة فى مجال الزراعة العضوية للتسجيل في وحدات الإنتاج الحيوى ومدخلات الزراعة العضوية.