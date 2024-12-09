فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد.. الرقابة الإدارية تتبنى استراتيجية وطنية

كتب محمد أبو ضيف

نشرت هيئة الرقابة الادارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيان نصه "9 ديسمبر …. اليوم العالمى لمكافحة الفساد … اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع من ديسمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد من أجل رفع الوعي بمخاطر الفساد والتعريف بدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى دخلت حيز التنفيذ عام 2005.

وفى هذا الإطار تتبنى هيئة الرقابة الإدارية استراتيجية وطنية تثمّن الالتزام الدولي المشترك بتوحيد الجهود لاستئصال معوقات التنمية من خلال تعزيز سبل منع الفساد والوقاية منه.

ويتم الاحتفال تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد".