فتح تشيد بالحوار الإيجابى والمثمر مع مصر لوقف إطلاق النار فى غزة

كتب أحمد جمعة

أشادت حركة التحرر الوطني الفلسطيني (فتح)، بالحوار الإيجابي والمثمر الجاري مع جمهورية مصر العربية حول حشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع في إدخال الإغاثة الإنسانية إلى أبناء شعبنا في القطاع ومعالجة الأوضاع هناك.

وثمنت حركة فتح في بيان لها، مساء الاثنين، الجهود الكبيرة والمستمرة للأشقاء في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة في المحافل الدولية كافة، بالإضافة إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ومنع التهجير، واستضافة الجرحى للعلاج في المستشفيات المصرية، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية ومساندة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.