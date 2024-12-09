غدا.. نظر استئناف يوتيوبر شهير على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة السب والقذف

كتب أحمد عبد الهادى

تنظر محكمة مستأنف مدينة نصر، استئناف حبس اليوتيوبر خالد .ا، على حكم حبسه 6 أشهر، بسبب هزاره في الشارع أثناء إعداد حلقة من حلقات برنامجه علي اليوتيوب، قام اليوتيوبر بمداعبة شخص كان يشتري لب من مقلة في مدينة نصر، وقال خالد له (وشك فقر النور قطع).

حرر المواطن اللذي وقع في المقلب محضرا ضد المتهم ومن معه في نيابة مدينة نصر ثاني، وأحالت النيابة 5 متهمين بتهمة السب والقذف، ونظرت القضية محكمة جنح مدينة نصر وقضت بحبس المتهمين الخمسة 6 أشهر مع النفاذ.

قال جلال صوابى محامى المتهم، إن المتهم يواجة اتهامات السب والقذف والتنمر وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بتصوير المجني عليه، وأضاف أن تلك الاتهامات ليس لها أساساً قانونيا سليم وسيتم إبداء دفاعه غدا أمام المحكمة.