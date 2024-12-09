اليوم السابع
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عزاء والد بنات الفنانة بدرية طلبة بحضور أشرف زكى بالإسكندرية.. فيديو وصور

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 07:42 م
عزاء والد بنات الفنانة بدرية طلبة بحضور أشرف زكى بالإسكندرية.. فيديو وصور الدكتور أشرف زكى بالعزاء
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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حرص عدد من نجوم الفن علي حضور عزاء المخرج والمؤلف مصطفي سالم والد بنات الفنانة بدرية طلبة، المقام بدار مناسبات المنارة بشارع أبوقير الإسكندرية.

وحضر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لتقديم واجب العزاء للفنانة بدرية طلبة. 

وكانت الفنانة بدرية طلبة، أعلنت عن موعد عزاء أبو بناتها الراحل المؤلف والمخرج مصطفى سالم، عبر حسابها على موقع فيس بوك، مؤكدة أن العزاء سيقام الإثنين في دار مناسبات المنارة الشاطبي بشارع أبو قير.

الدكتور-أشرف-زكي-في-عزاء-المخرج-والمؤلف-مصطفي-سالم
الدكتور-أشرف-زكي-في-عزاء-المخرج-والمؤلف-مصطفي-سالم

 

الدكتور-أشرف-زكي-نقيب-المهن-التمثيلية-في-عزاء-زوج-الفنانة-بدرية-طلبة
الدكتور-أشرف-زكي-نقيب-المهن-التمثيلية-في-عزاء-زوج-الفنانة-بدرية-طلبة

 

الفنانة-بدرية-طلبة
الفنانة-بدرية-طلبة

 







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