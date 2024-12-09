طرح لحوم بلدية بسعر 285 جنيها للكيلو في سوق اليوم الواحد بطنطا

الغربية مصطفى عادل

طرح سوق اليوم الواحد المقام في أول يوم تشغيل تجريبي له بمنطقة المعرض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، لحوم بلدية بسعر 285 جنيه للكيلو ودواجن بسعر 135 جنيه، أمام المواطنين.

ويشهد السوق تواجد لسيارات بيع السلع الغذائية التموينية المتنوعة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه، والتي توفر السلع بأسعار أقل من مثليتها بالاسواق بتخفيض 30٪، بحضور المهندس احمد عبود وكيل وزارة التموين، لمتابعة السلع المعروضة وحركة البيع وإقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم اللازمة.

كما يتم عرض السكر بسعر 30 جنيه للكيلو، والأرز بسعر 26 جنيه للكيلو، والزيت بسعر 70 جنيه وبيض المائدة بسعر 145 جنيه للطبق.

وتوافد المواطنين بأعداد كبيرة على سوق اليوم الواحد لشراء احتياجتهم من السلع المتنوعة، تمهيداً لافتتاحه رسمياً يوم الاثنين المقبل، مع توفير المزيد من العارضين للسلع المختلفة و الخضروات والفواكه.



منتجات السوق بالغربية