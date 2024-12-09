ضبط مصنع ألبان غير مرخص بالفيوم وبداخله 3 أطنان من المنتجات بدون بيانات

الفيوم رباب الجالي

شنت إدارة مراقبة الاغذية بمديرية التموين بمحافظة الفيوم، بقيادة الدكتور احمد قرنى مدير الإدارة بالتعاون مع مكتب أغذية إطسا المركزى حملة على أعمال مراقبة الأغذية بدائرة مركز اطسا وتحديدا بعزبة القاسمية التابعة لقرية منيا الحيط، وأثناء قيام الحملة بعملها تم ضبط مصنع لإنتاج منتجات الألبان غير مرخص وغير مستوفى الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بالمصانع كما وصفه بيان مديرية الصحة أنه يشكل خطر داهم على الصحة العامة.

وأوضح مختار حسين مراقب عام الأغذية بالمديرية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم أخذ عينات من الألبان الموجودة ومنتجات المصنع، وتم تحرير محاضر جنح صحية طبقا للقرار 96 و97 لسنة 1967 والمعدل بالقرار 24e لسنة 2016، كما تم ضبط 3 أطنان من منتجات الألبان غير مدون عليها بيانات أو علامات تجارية، أو تاريخ إنتاج أو إنتهاء صلاحية، وتم مخاطبة الجهات المعنية لعمل إجراءات إيقاف التشغيل والغلق.