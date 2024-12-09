صنايعى يقتل عاملا داخل ورشة صدف بآلة حادة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى عامل بورشة صدف مصرعه على يد صنايعى صدف بقرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية ، عقب التعدى عليه بآله حاده، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع عامل بورشة صدف على يد صنايعى صدف بقرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب التعدى عليه بآله حاده فى ظل ظروف غامضة ، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.