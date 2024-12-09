صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية بقرية "نشوة" اليوم

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، عن إطلاق اليوم الاثنين، القافلة الطبية المجانية بقرية نشوة، بمركز ومدينة الزقازيق، وذلك ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء إنسان، وحياة كريمة.

من المقرر أن تمتد القافلة في عملها إلي يوم الثلاثاء، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وتضم القافلة أطقم طبية من الاستشاريين و الأخصائيين و تقدم والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية :

نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الرمد - الأسنان- الباطنة - الأنف والأذن والحنجرة - العظام - الجراحة - الجلدية، و خدمات الأشعة والتحاليل.

