"زراعة جنوب سيناء" تنظم ندوة عن التغيرات المناخية لطلاب الثانوية العامة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

نظمت مديرية الزراعة بجنوب سيناء اليوم الإثنين ندوة تثقيفية عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة والبيئة بالتنسيق والتعاون مع مركز النيل للإعلام برئاسة إيهاب عبد الله مدير المركز والدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء والدكتورة نها الحسينى عامر مديرة إدارة التدريب بمديرية الزراعة.

واكد ايهاب عبدالله مدير مركز للاعلام بجنوب سيناء بتوضيح لاهمية عقد اللقاءات التوعوية والتعريف بموضوع الندوة ومدى اهميته فى الوقت الحالى.

ومن جانبه قال الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء بتعريف الطلاب بمفهوم البيئة ومفهوم التغيرات المناخية وإلقاء الضوء على أهم مظاهر التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة وتوضيح للمؤتمرات العالمية التى تم عقدها بهذا الشأن وتم التعرف على أهميةالحفاظ على موارد البيئة.

وأشار، إلى أهمية الأخلاق والقيم والسلوكيات الجيدة فى تقليل والحد من التغيرات المناخية وذلك عبر اتخاذ السلوكيات الطيبة والتى من شأنها الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث وتم خلال الندوة مناقشة الطالبات فى موضوع الندوة والاستماع إلى آرائهم حول موضوع الندوة والرد عن تساؤلاتك المختلفة وفى نهاية اللقاء قامت الدكتورة نها بتوجيه الشكر الأستاذة آمال مديرة مدرسة الزهور الثانوية لحسن الإستقبال والإهتمام الذى توليه إدارة المدرسة لتوعية الطالبات فى مختلف المجالات شاركت فى الندوة المهندسة أيماننبوى أخصائية التدريب، يأتى ذلك برعاية المحاسب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق و اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء والسيد الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة.



دكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء أثناء الندوة