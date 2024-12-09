رئيس مدينة الزينية يناقش مشروع تعزيز أدوار المنظمات غير الحكومية بالتنمية المستدامة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد أحمد أبو عيش رئيس مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، إجتماعاً لمناقشة مشروع تعزيز أدوار المنظمات الغير حكومية بالتنمية المستدامة والعمل المناخي، بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير وتمويل الإتحاد الأوروبي، وأهداف المشروع ومدى فاعليته بمركز ومدينة الزينية، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بتطوير وتنمية المهارات والعمل على إيجاد فرص عمل للشباب بنطاق محافظة الأقصر.

وأكد رئيس مركز ومدينة الزينية، على أن الهدف الرئيسي هو دراسة الوصف البيئي والبعد الاقتصادي والاجتماعي بمركز ومدينة الزينية، حيث جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور يوسف الورداني مساعد وزير الشباب والرياضة واستشاري مشروع تعزيز أدوار المنظمات الغير حكومية بالتنمية المستدامة والعمل المناخي، وأميرة حجاجي منسق المشروع، وفاطمة عبد الحميد أحمد باحث مشروع تمكين مستدام، وحجاج عبد الرحيم مرسي وعصام فكرى ممثلي الجمعية الخيرية الإسلامية بالمدامود.

فيما أعلن أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه تم تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد للمنطقة المحيطة بمساكن مدينة الشمس بالمدامود بحري وذلك استعدادا لزراعتها بأشجار الزينة استجابة لمطالب المواطنين من سكان مدينة الشمس، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو رفع كفاءة منظومة النظافة وتوسعة وتمهيد الطرق.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم رفع حوالي 170 طن تقريباً من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة من مدخل الزينية بحري حتى حدود قرية الصعايدة و أيضا بقري العشي والمدامود بحري والمدامود قبلي ، مضيفاً أنه تمت أعمال تسوية وتمهيد مدخل طريق الجزيرة بقرية الزينية بحري بداية من نجع الإدريسي حتى نهاية حدود الزينية بحري، وذلك في إطار أعمال حملات النظافة على مستوى مدينة الزينية.



رئيس مدينة الزينية يناقش تعزيز أدوار المنظمات الغير حكومية بالتنمية المستدامة