رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالجيزة

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجاري تنفيذها في نطاق محافظة الجيزة، وذلك بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، ومسئولي المكتب الاستشاري.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس عادل النجار، عرضاً تفصيليا حول عدد من الموضوعات والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، حيث أشار في مستهل عرضه إلى الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 224/2025، وما هو منصرف من اعتمادات في إطار هذه الخطة لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، هذا إلى جانب ما يتعلق بتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وكذا ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية المحلية.

وأشار محافظ الجيزة، خلال العرض، إلى العديد من الفرص الاستثمارية على مستوى المحافظة، لافتا في هذا الصدد إلى المنطقة الاستثمارية بأبو رواش، وما تتضمنه من قطع أراض من الممكن اتاحتها للمستثمرين لاستخدامها في إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية، منوهاً كذلك إلى المقترح الخاص بإقامة مدينة الحرفيين على طريق الفيوم على مساحة 122 فدانا، هذا فضلا عن الفرص الاستثمارية بالواحات البحرية التي تتعلق بالعديد من الأنشطة السياحية، والزراعية، والصناعية، والخدمية، وكذا الفرص الاستثمارية بمركزي العياط، والصف، والاستعمالات المقترحة للأراضي وفقاً للمخططات التفصيلية للمناطق المتاحة بالمركزين.

كما استعرض المهندس عادل النجار، عددا من الفرص الاستثمارية الترفيهية في نطاق محافظة الجيزة، لافتا في ذات السياق إلى ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات للتعامل مع المشكلات التي تواجه عددا من المستثمرين بالمناطق الصناعية على مستوى المحافظة، وخاصة المنطقة الصناعية بأبو رواش.

وخلال الاجتماع، تناول محافظ الجيزة آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع طلبات التصالح، وكذا ما يتعلق بمعدلات الأداء لتقنين أوضاع أراضي الدولة، وما تم اقراره وتطبيقه من تيسيرات في هذا الشأن، كما تناول الموقف الخاص بالتعامل مع المخلفات الصلبة، وما تم تنفيذه من مشروعات في هذا الصدد لتحويلها إلى طاقة، أو التعامل مع مخلفات الهدم لإنتاج مواد محجرية.

وانتقل محافظ الجيزة، خلال العرض، للحديث عن الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، موضحاً أن عدد المشروعات المستهدف تنفيذها داخل 42 قرية تابعة لمركزي الصف، وأطفيح، يصل إلى أكثر من 890 مشروعاً في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، وأن ما تم تنفيذه من هذه المشروعات وصل إلى 625 مشروعاً، وجار الانتهاء من 246 مشروعاً، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات.

وفى ذات السياق، استعرض محافظ الجيزة عدداً من الصور التي تعكس حجم ونسب التقدم في تنفيذ العديد من المشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، منوها إلى الاستعدادات الجارية لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، وما تم توفيره في هذا الصدد من قطع أراض لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.

وخلال الاجتماع، أشار محافظ الجيزة إلى مخطط تطوير شارع جامعة الدول العربية في إطار تحويله لمحور أخضر مستدام؛ لافتا في هذا الصدد إلى أن الرؤية تتحدد في التصميم الأمثل لتطوير محور جامعة الدول العربية؛ حيث تقوم منهجية العمل على دراسة النطاق الأشمل لمدينة الجيزة ككل، والوضع الراهن وتحليله للخروج منه برؤية وقرارات تصميمية.

وفي هذا الإطار، نوه مسئولو المكتب الاستشارى إلى أن طول محور جامعة الدول العربية يبلغ حوالي 2.25 كم بعرض 75 م، ويتميز بوجود أنشطة إدارية وتجارية وسياحية عديدة، ويبدأ من ميدان سفنكس ويتوسطه ميدان مصطفى محمود وينتهي بشارع السودان، كما يربط المحور بين عدة محاور مهمة وهي الطريق الدائري، وكورنيش النيل، ومحور 26 يوليو، وشارع السودان، وشارع البطل أحمد عبد العزيز.

وأضافوا: سيتم تصميم محور جامعة الدول العربية كمحور تجاري خدمي ترفيهي، كجزء من منطقة الأعمال المركزية C.B.D في مدينة الجيزة، من خلال تصميم هوية طابع موحد، ومراعاة مناطق انتظار السيارات، كما ستتم مراعاة حركة المواصلات، وتطوير منظومة حركة المشاة، وتوفير فرص استثمارية، إضافة إلى تطوير المسطحات الخضراء، وإضافة شبكة مسارات دراجات، واستخدام التقنيات الحديثة في أنظمة الإنارة وغيرها.

ووافق رئيس الوزراء على المخطط المقترح، مكلفا ببدء التنفيذ.