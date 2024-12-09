خطة إستراتيجية محدثة لجامعة أسوان 2024- 2028

أسوان- صلاح المسن

قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ،أنه تم تحديث الخطة الاستراتيجية لجامعة أسوان 2024-2028، وأضاف في تصريحات صحفية، أن ذلك لمواكبة التطور التكنولوجي في البرامج التعليمية والبحثية والطبية من أجل تحقيق أهداف رؤية الخطة الاستراتيجية في مختلف القطاعات التنموية والعلمية. .

وفي هذا الإطار نظم مركز ضمان الجودة والاعتماد ندوة بعمل الخطة الاستراتيجية المحدثة لجامعة أسوان ،والتي أقيمت تحت اشراف الدكتور نادي كمال عزيز مدير مركز ضمان الجودة .

قام بإعداد الندوة، الدكتور محمد عباس البرسي مدير وحدة التخطيط بمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة وفريق العمل المشارك وذلك اليوم الاثنين بقاعة السينمار بالمبنى الإداري القديم وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين بالجامعة ، وذلك من خلال استبيانات يقوم باجراءها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وطلاب الجامعة.