اليوم السابع
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حبس سائق ميكروباص أسيوط 4 أيام.. وعرضه على مستشفى نفسية وإجراء تحليل مخدرات

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 08:42 م
حبس سائق ميكروباص أسيوط 4 أيام.. وعرضه على مستشفى نفسية وإجراء تحليل مخدرات جانب من الحادث
أسيوط- هيثم البدرى

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أمر المستشار محمد محروس مدير نيابة ديروط، بحبس سائق ميكروباص ديروط  الذي سقط في الترعة الإبراهيمية مساء أمس الأحد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على المستشفى النفسية والعصبية والإدمان، وإجراء تحليل المخدرات له.

وكانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط قد تحفظت على السائق  أحمد صابر سيد عبد المالك 23 سنة طالب بكلية  التجارة، سائق السيارة الميكروباص التي تعرضت للغرق أمس بالترعة الإبراهيمية بمحافظة أسيوط بمركز ديروط، وتحرر المحضر اللازم، وتمت إحالته للنيابة العامة.

وتواصل فرق الغوص المكلفة بالبحث  عن المفقودين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالترعة الإبراهيمية بمركز ديروط جهودها للبحث عن المفقودين في  حادث  ديروط بمحافظة أسيوط ،والتي راحوا ضحية انقلاب سيارة كانت تقف في  موقف الاجرة و سقطت نتيجة  رجوعها للخلف بالترعة الإبراهيمية المتاخمة لموقف الركاب  دون معرفة الاسباب 


 

 







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