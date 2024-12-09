اليوم السابع
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جامعة بنها تنظم قافلة طبية مجانية بقرية إمياي طوخ ضمن مبادرة "بداية".. صور

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 05:06 م
جامعة بنها تنظم قافلة طبية مجانية بقرية إمياي طوخ ضمن مبادرة "بداية".. صور القافلة الطبية لجامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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نظمت جامعة بنها، قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بقرية إمياي بطوخ، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق وتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف علي إجمالي 50 حالة ، وعمل 12 نظارة طبية بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات للعلاج بالمستشفى الجامعي.

الفريق الطبي بالقافلة (2)
الفريق الطبي بالقافلة (2)

 

القافلة الطبية لجامعة بنها
القافلة الطبية لجامعة بنها

 

الفريق الطبي بالقافلة (1)
الفريق الطبي بالقافلة (1)

 







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