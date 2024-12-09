اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في ترعة بكرداسة

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 10:59 ص
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في ترعة بكرداسة العثور على جثة بترعة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عثر رجال المباحث بكرداسة، على جثة شاب تعرض للغرق في إحدى الترع، وتم انتشالها ونقلها إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة شخص في ترعة بكرداسة، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وعثر على جثة شاب تم انتشالها، وتبين من خلال المناظرة عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، فتم نقلها إلى المشرحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.







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العثور على جثة

جثة شاب بكرداسة

غرق شاب بكرداسة

امن الجيزة




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