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تجهيزات لافتتاح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى العمرانية اليوم.. صور

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 09:24 ص
تجهيزات لافتتاح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى العمرانية اليوم.. صور تجهيزات لافتتاح سوق اليوم الواحد
كتبت - مرام محمد

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تستعد محافظة الجيزة، لافتتاح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، اليوم الإثنين، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ومن جانبه، ثمن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، التعاون القائم بين المحافظة ووزارة التموين، لضبط الأسعار وتوفير السلع بصورة مباشرة للمستهلكين.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، مع توفير تجربة تسوق مريحة تلبي احتياجات الجميع.

وأكد حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة والثابتة فى كافة الأحياء والمناطق خاصة المناطق ذات الكثافات السكانية العالية لتوسيع دائرة النفع للمواطنين.

الاستعداد لافتتاح سوق اليوم الوحد بالعمرانية
الاستعداد لافتتاح سوق اليوم الوحد بالعمرانية

 

الاستعدادت لافتتاح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى العمرانية
الاستعدادت لافتتاح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية

 

تجهيزات لافتتاح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى العمرانية
 منتجات سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية 

 

تجهيزات لافتتاح سوق اليوم الواحد فى العمرانية
تجهيزات لافتتاح سوق اليوم الواحد فى العمرانية

 

 







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