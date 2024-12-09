بداية.. وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تناقش مبادرات دعم المرأة والتكتلات الاقتصادية

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، برئاسة نورا عثمان رئيس الوحدة، إجتماعاً لأعضاء الوحدة من المراكز والمدن، وذلك لمناقشة عدة مبادرات ومنها مبادرة "منتجة قادرة على التحدى" لمناهضة العنف ضد المرأة، ومبادرة "علي أرض الواقع" التي تستهدف حصر ودعم وتطوير "التكتلات الاقتصادية بالمحافظة"، وكذلك لمشاركة أعضاء الوحدة فى صياغة خطة عمل الوحدة خلال العام القادم 2025.

وأعلنت رئيس الوحدة خلال الاجتماع، عن أهم التكتلات بالمحافظة، وإلقاء الضوء على الزراعات والحرف اليدوية وخاصة (الألباستر) الذي يتميز به مركز ومدينة القرنة، وكذلك التكتلات التي تميز المحافظة في القطاع الزراعي مثل زراعة وتجفيف الطماطم والمانجو، ويتم هذا العمل بالشراكة مع إدارة الإستثمار بالمحافظة ووحدة تكافؤ الفرص وجامعة الأقصر ووزارة السياحة ومديريات العمل والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى وجهاز تنمية المشروعات وإدارة مشروعك بالمحافظة والغرفة التجارية والمركز الدولي للمؤتمرات وجهاز شباب الخريجين ومركز الاستعلامات وبعض منظمات المجتمع المدني بالأقصر.

كما ناقش أعضاء الوحدة كيفية حصر التكتلات بصورة واقعية وأرقام حقيقية، والتدريبات المطلوبة لدعم التكتل والحفاظ عليه، وتنميته للوصول إلي التصدير وتسويقه عالميا ،وذلك بالتركيز على القيمة المضافة لكل تكتل، أما بالنسبة لانطلاق مبادرة مناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان (منتجة قادرة على التحدي) وهي تركز علي السيدات التي تهتم بالحرف اليدوية لتتمكن اقتصاديا ومعرفة احتياجاتهم من تسويق وتمويل ودعمها بمجموعة من التدريبات الخاصة بريادة الأعمال والتسويق الالكتروني ودراسات الجدوى والشمول المالي وأيضاً بعض التدريبات الحرفية.

وأشارت رئيس وحدة تكافؤ الفرص، في بيان صحفى، إلى أن هذه المبادرات ستتم خلال عام 2025 لتعظيم الاستفادة الأكبر لأبناء المحافظة، حيث يأتى ذلك فى إطار تكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبرعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر وإشراف الدكتورة إيمان السبكي مدير عام وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية، وإشراف محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وتأتي تلك المبادرات تماشيا مع المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.



رئيس وحدة تكافؤ الفرص خلال مناقشة مبادرات 2025