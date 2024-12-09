انطلاق فعاليات مهرجان "الأفضل" لاكتشاف الطلاب المبدعين والمتميزين في شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

افتتح حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، فعاليات النسخة الثانية من مهرجان "الأفضل"، الذي يهدف إلى اكتشاف ورعاية الطلاب المبدعين والمتميزين في مختلف المجالات والأنشطة تحت إشراف حنان المداح، مدير عام الشؤون التنفيذية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن مهرجان "الأفضل" يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "بداية حياة جديدة" التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري، والهدف الأساسي للمهرجان هو تسليط الضوء على مواهب الطلاب الإبداعية وتميزهم في شتى المجالات، مع توفير بيئة داعمة لتنمية هذه القدرات.

ومن جانبها قالت حنان المداح، في المهرجان 2000 طالب وطالبة من جميع المراحل التعليمية، حيث تم فتح باب التسجيل في بداية نوفمبر 2024 وأُغلق في 23 من الشهر ذاته. ينقسم التقييم إلى ثلاث مراحل ،هي المرحلة الأولى: تبدأ من 8 ديسمبر وتستمر حتى 26 ديسمبر 2024، والمرحلة الثانية: تُعقد في الأسبوع الأول بعد إجازة منتصف العام الدراسي، والمرحلة الثالثة والأخيرة: تنطلق في الأسبوع الأول من أبريل 2025، خلالها يتاح لكل طالب عرض لمدة ثلاث دقائق أمام لجنة تحكيم تضم ثلاثة أعضاء، من بينهم متخصص حسب نوع النشاط، وسيتم تصنيف المشاركين إلى ثلاثة مستويات، مع اختيار أفضل ثلاثة مراكز في كل مستوى. وستُمنح جوائز خاصة لعشرة طلاب مميزين في ختام المهرجان.

وشهد حفل افتتاح المهرجان فقرات بدأت بالسلام الوطني، تلاها تلاوة القرآن الكريم، وفقرة شعرية، وعرض استعراضي غنائي، وعرض غنائي.