المشدد 5 سنوات لعاطل لاتهامه وآخرين بالشروع في سرقة سيارة بالإكراه بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن لمدة 5 سنوات، لعاطل، لاتهامه وأخرين أحدهم سبق الحكم عليه والثالث هارب، بالشروع في سرقة سيارة بالإكراه من سائقها وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 26311 لسنة 2013 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 3557 لسنة 2013 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد م س"، 24 سنة، عامل، سبق الحكم عليه، و"محمد إ س"، هارب"، و"عيد م ع"، عاطل، الصادر بحقه الحكم، لأنهم في يوم 24 / 8 / 2013 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، شرعوا في سرقة السيارة المملوكة للمجني عليه مجدي السيد حمد صديق، وكان ذلك كرها عنه ليلا بالطريق العام حال حمل الثالث سلاح ناري "بندقية ألية".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين استوقفوا المجني عليه خلال استقلاله سيارته وهددوه بالسلاح الناري حوزتهم محاولين سرقة السيارة قيادته، غلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو ضبط أحدهم متلبسا بالجريمة وفرار الباقين على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز الثالث وحاز الأول والثاني سلاحا نارياً مششخناً، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "بندقية آلية".

وأوضح أمر الإحالة، أنه أحرز الثالث وحاز الأول والثاني ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "السلاح موضوع التهمة السابقة"، كما أن المتهم الثالث أيضا أطلق أعيرة نارية داخل المدن والقرى على النحو المبين بالأوراق.