اليوم السابع
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المتهمة بقتل الطفلة "مكة" تمثل الجريمة وسط حراسة مشددة

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 02:10 م
المتهمة بقتل الطفلة "مكة" تمثل الجريمة وسط حراسة مشددة قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اصطحب رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، المتهمة بقتل الطفلة "مكة"، وتقطيع جثتها، والتخلص من أجزاء منها، إلى قرية وردان، في منشأة القناطر، لتمثيل الجريمة، أمام جهات التحقيق المختصة، وشرح كيفية استدراجها الطفلة، وإنهاء حياتها، وتقطيع جثتها.

واستعان رجال المباحث بقوة أمنية، لفرض كردون أمني، بمحيط مسرح معاينة الجريمة، خشية تعرض أهالي الطفلة للمتهمة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفلة بقرية تابعة لمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وعثر على جثة طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، تم تحديد هويتها، وتبين أنها تدعى "مكة".

وكشفت تحريات رجال المباحث، عن أن سيدة كانت تقيم بعقار مجاور لمنزل أسرة المجني عليها، بقرية إتريس في منشاة القناطر، وراء استدراجها، وإنهاء حياتها، وتقطيع جثتها، والتخلص منها بقرية وردان.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.







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قتل الطفلة مكة

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