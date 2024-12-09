القضاء الإداري يرفض طعون وقف انعقاد الجمعية العمومية للزمالك لمناقشة الميزانية

كتب - أحمد عبد الهادى

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الاثنين، 9 ديسمبر، رفض الطعون المقامة لوقف انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك لمناقشة الميزانية.

وكان حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من الدائرة الثانية أفراد بجلسة الأحد الموافق 2024/1/14م في الدعوى رقم 12303لسنة 78ق. قضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 عن مقعد أمين الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو الظاهر بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ألزمت المدعين والمدعي عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة مناصفة.