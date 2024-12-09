السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى الهيروين وحيازة سلاح نارى ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لفلاح، لاتهامه بالاتجار بجوهر الهيروين المخدر، ومقاومة السلطات، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، وذخائر، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4821 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 610 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمود م ع"، 42 سنة، فلاح، مقيم شبلنجة مركز بنها، لأنه في يوم 7 / 3 / 2024، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدرا "الهيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قاوم بالقوة والعنف النقيب محمد عادل حامد عثمان، معاون مباحث مركز شرطة بنها، والقوة المرافقة له القائمين على تنفيذ القانون محل الإتهام الأول، وذلك بأن أشهر في مواجهتهم سلاح ناري محل الإتهام اللاحق وذلك للحيلولة دون ضبطه

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخائر "طلقة"، مما تستعمل علي السلاح النارى محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.