الخارجية الصينية: نأمل أن تجد جميع الأطراف في سوريا حلاً سياسياً

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج اليوم الاثنين إن بلادها تأمل أن تضع جميع الأطراف المعنية بسوريا المصالحَ الأساسية للشعب السوري نصب أعينها، وأن تجد حلاً سياسياً لاستعادة الاستقرار بالبلاد في أقرب وقت ممكن.



وأضافت ماو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين، أن الصين تولي اهتماما وثيقاً لتطور الوضع في سوريا، لافتةً إلى أن مستقبل سوريا ومصيرها يجب أن يقررهما الشعب السوري ،معربة عن أملها أن تجد جميع الأطراف المعنية حلاً سياسياً لاستعادة الاستقرار والنظام في أقرب وقت ممكن، على أساس مبدأ الشعور بالمسؤولية عن المصالح الأساسية طويلة الأمد للشعب السوري.



وكانت الخارجية الصينية، أعلنت أمس /الأحد/، أنها تتابع عن كثب تطورات الوضع في سوريا، وتأمل في استعادة الاستقرار في أقرب وقت ممكن كما حثت الأطراف المعنية في سوريا على ضمان سلامة وأمن المؤسسات الصينية والمواطنين الصينيين العاملين في البلاد ، مشيرة إلى أن السفارة الصينية لا تزال تعمل وتؤدي واجبها في سوريا، وستواصل تقديم كل المساعدة الممكنة للمواطنين الصينيين عند الحاجة