البحوث الإحصائية جامعة القاهرة تنظم مؤتمرها الدولي السنوى الـ57 لعلوم البيانات

محمد صبحى

تنظم كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بـ جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عصام على أمين القائم بأعمال عميد الكلية، المؤتمر السنوى الدولى السابع والخمسون لعلوم البيانات.

يبدأ المؤتمر اليوم ويستمر 3 أيام بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين من داخل الجامعة وخارجها، ويأتى هذا المؤتمر بالتزامن مع إطلاق الجامعة استراتيجيتها للذكاء الإصطناعى ومواكبة تطور علوم البيانات.

وأوضح الدكتور محمد سامى عبد الصادق، أن جلسات المؤتمر وندواته وأبحاثه تناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بقضايا العصر ومستجداته ومن بينها الذكاء الإصطناعى وتطبيقاته، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والجرائم الرقمية المستحدثة، وبحوث وإدارة العمليات، والدور الحديث لتكنولوجيا المعلومات فى التنمية المستدامة، وأمن المعلومات خلال الأزمات، والتحليل الإحصائى والقياسى المتقدم، وانترنت الأشياء وتطبيقاته، والإعلام الرقمى وغيرها، مضيفًا أن المؤتمر سوف يشهد عقد العديد من ورش العمل والجلسات المهنية والإحصائية المختلفة.

ومن جانبه، قال الدكتور عصام على أمين القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، أن المؤتمر السنوى للكلية هذا العام سوف يتضمن عقد 21 ندوة، و5 جلسات مهنية، و5 ورش عمل، إلى جانب مناقشة عدد كبير من الأبحاث، ويأتى فى إطار اهتمام إدارة الجامعة بـ الذكاء الإصطناعي، مشيرًا إلى أن الكلية تتميز بتنوع التخصصات داخل أقسامها العلمية، والتى تتضمن الإحصاء المختلفة مثل الرياضي، والتطبيقي، والإحصاء الحيوي، والسكاني، بالإضافة إلى تخصصات أخرى مثل علوم الحاسب، ونظم تكنولوجيا المعلومات، وبحوث العمليات، ودعم القرار، وبرنامج علوم البيانات، كما تتضمن حزمة متنوعة من البرامج المهنية مثل إدارة المخاطر والأزمات، والإدارة الحديثة للموارد البشرية، وإدارة المشروعات، والضبط الإحصائى وتوكيد الجودة، وهندسة البرمجيات، وتصميم المواقع.