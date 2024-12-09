الإعدام شنقا لنجار قتل زوجته فى منطقة الرمل بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ابراهيم يحيي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة، والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، وسكرتير المحكمة سيد الوزيري، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ا" بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتل المجني عليها "ه.ع.ال".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 28429 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالعثور علي جثة المجنى عليها داخل محل سكنها، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى وجود خلافات بين المتهم " ع.ا.ا" نجار مسلح وبين المجني عليها " ه.ع.ال" ربة منزل زوجته، بسبب عدم سعيه للعمل، فتولدت لدي المتهم صباح يوم الواقعة نية قتل المجني عليها، وأخذت تلك الفكرة ترواغة لمدة ساعتين عند تواجده بمفرده بالمسكن، وما أن عادت المجني عليها الي الشقة، وعند أن استقلت فراشها نشبت مشادة كلامية فيما بينهم فاستهل المتهم سلاح أبيض سكين محتفظ بها داخل غرفتهما وطعن المجني عليها طعنه استقرت من ناحية الظهر، وعندما حاولت الاستغاثة تعدي عليها بآلة حادة حتي استقرت برأسها وسقطت غارقة في دمائها، وتركها داخل الشقة.

تبين من التحريات قيام المتهم بارتكاب الواقعة، وتم إلقاء القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.