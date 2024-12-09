اليوم السابع
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بعد العثور على 30 جثة متحللة..

ارتفاع ضحايا مجزرة الدعم السريع فى "اللعوتة الحجاج" بولاية الجزيرة لـ53 قتيلا

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 12:53 م
ارتفاع ضحايا مجزرة الدعم السريع فى "اللعوتة الحجاج" بولاية الجزيرة لـ53 قتيلا مؤتمر الجزيرة
كتبت ـ ريهام عبد الله

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كشف مؤتمر الجزيرة، وهو كيان مدني معني برصد انتهاكات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، عن العثور على 30 جثة متحللة لمواطنين بقرية "اللعوتة الحجاج"، بمحلية الكاملين في شمال الولاية، فى مجزرة نفذتها ميليشيا الدعم السريع.

وأوضح مؤتمر الجزيرة في بيان، اليوم الاثنين، أن مليشيا الدعم السريع كانت قد هاجمت القرية في شهر نوفمبر الماضي، وقتلت "23" مواطنا، ونهبت ممتلكات الأهالي وأجبرتهم على النزوح كما احتجزت عدد منهم، قبل الكشف عن الجثث الجديدة، ليصل أعداد الضحايا إلى 53 وفاة.

ويوم الخميس الماضي، شنت مليشيا الدعم السريع، حملات انتقامية ضد المواطنين العزّل بقرى الصفا، ود شمعة، والطليح، وود حميدان بمحلية جنوب الجزيرة، حيث قتلت في الساعات الأولى من فجر الخميس 4 مواطنين من قرية ود شمعة.

وكشف بيان من مؤتمر الجزيرة، أن الميليشيا قتلت الأربعاء الماضي 5 من قرية ود حميدان أثناء خروجهم من صلاة العصر، بينهم امرأة وابنيها، واثنين آخرين، وعدد آخر لم يتسنى حصرهم.
 







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