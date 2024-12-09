إنتخاب مايكل روسو رئيسًا لمجلس إدارة روساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء في تحالف ستار

كتب محمود عبد الغني

أعلن تحالف ستار العالمى عن انتخاب مايكل روسو رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكندية رئيسًا جديدًا لمجلس Cheif Executive Board (CEB) لتحالف ستار العالمي خلفًا لسكوت كيربي رئيس شركة يونايتد الذى شغل هذا المنصب منذ ديسمبر 2020، ومن جانبها هنأت مصر للطيران عضو تحالف ستار مايكل روسو رئيس مجلس CEB الجديد لتحالف ستار على توليه المنصب متمنية له مزيدًا من النجاح والتوفيق فى مسيرته العملية القادمة لدعم استراتيجيات التحالف.

و بمناسبة توليه هذا المنصب، قال روسو: "أتطلع إلى العمل مع المجلس خلال العامين المقبلين لمواصلة عملنا في تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة لعملائنا حول العالم وأدعو كل عضو في تحالفنا للانضمام لتحقيق هذه الرؤية في عام 2025 والأعوام التي تليه".

وفي منصبه الجديد، سيرأس روسو اجتماعي المجلس السنويين، وسوف يعمل كمتحدث باسم المجلس، كما أنه سوف يوجه الاتجاه الاستراتيجي للتحالف الذي يتألف من 25 شركة طيران حول العالم.

هذا وقد هنأ ثيو بانا جيوتولياس، الرئيس التنفيذي للتحالف مايكل روسو علي هذا التعيين قائلا: "يسعدني أن أرحب بمايكل روسو، أحد أكثر الرؤساء التنفيذيين خبرة في المجلس، كرئيس جديد وأتطلع بشدة إلى العمل معه لتحقيق الرؤية المتجددة للتحالف، كما أتقدم بخالص الشكر إلى سكوت كيربي على توجيهه ودعمه للتحالف خلال فترة ولايته الناجحة والتي استمرت أربع سنوات.

يتم تمثيل كل شركة من الشركات الأعضاء فى التحالف البالغ عددهم 25 شركة عن طريق رئيس مجلس إدارتها كعضو فى مجلس إدارة التحالف الذي يعمل كهيئة حاكمة كما أنه يحدد الاتجاه الاستراتيجي الشامل للتحالف.