اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 ديسمبر 2024 02:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

أمن المنافذ يضبط 27 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 11:24 ص
أمن المنافذ يضبط 27 قضية متنوعة خلال 24 ساعة حملات أمنية_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط (قضية)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (2919) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (27) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (272) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية تم ضبط عدد (2) قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

 







مشاركة

منافذ

امن المنافذ

الداخلية

حوادث

تهريب



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة