أمن المنافذ يضبط 27 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط (قضية)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (2919) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (27) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (272) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية تم ضبط عدد (2) قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.