اليوم السابع
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الأحد، 08 ديسمبر 2024 12:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير التموين: مشاركة 280 متسابقا من مصر و13 من دول أخرى فى مسابقة لتصميم مجوهرات

الأحد، 08 ديسمبر 2024 12:08 م
وزير التموين: مشاركة 280 متسابقا من مصر و13 من دول أخرى فى مسابقة لتصميم مجوهرات جانب من المؤتمر
كتب مدحت وهبة - إسلام سعيد تصوير كريم عبد العزيز

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أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن معرض "نيبو 2024" يمثل منصة مهمة لدعم صناعة الذهب والمجوهرات في مصر، ويسهم في تعزيز مكانة المنتجات المصرية محلياً ودولياً. وأعرب الوزير عن دعم الوزارة الكامل للمعرض، لما له من دور في تعزيز الصناعة المحلية وإيجاد فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأضاف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن معرض "نيبو 2024" يوفر مساحة عرض تبلغ 10.000 متر، مخصص للتجار بشكل أكبر، كما سيتم تقديم تخفيضات على رسوم الاشتراك لرواد الأعمال ومصممي الفضة، في إطار مبادرة مشتركة بين مصلحة الدمغة والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، وقد تم حجز معظم المساحات المخصصة لرواد الأعمال.

واشار الوزير انه تم الإعلان عن مسابقة لتصميم المجوهرات ضمن فئتين "يدوي ورقمي "تحت عنوان “الذهب والمجوهرات كأنهما للهوية المصرية عبر التاريخ - الحقبة المصرية القديمة وتم مشاركة 280 متسابقا من مصر و13 متسابقا من دول اخرى كما ان معرض الفن التشكيلي الذي يضم لوحات مستوحاة من الحلي الفرعونية.







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وزير التموين

معرض الذهب والمجوهرات

تفاصيل معرض الذهب والمجوهرات

شعبة الذهب

موعد معرض الذهب والمجوهرات

حجم دمغ المشغولات الذهبية

مصلحة الدمغة والموازين

مسابقة لتصميم المجوهرات



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