"مياه سوهاج": تشكيل لجان للتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى

سوهاج ـ عمرو خلف

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن تشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان وقطاع المعامل بالشركة للمرورعلى محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومراقبة جودة المياه المنتجة والتى تمثل أهمية قصوى لدى شركة مياه سوهاج والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة، والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه.

وأضاف أنه تم المرور على محطات مياه الشرب والصرف الصحى و رفع عينات فورية من مصادر المياه بالمحطة لإجراء التحليلات المعملية عليها للاطمئنان على المياه التى يتم ضخها للمواطنين، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية العاملين للتعامل مع أى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كل المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ.

يأتى ذلك فى اطار حرص الشركة على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والمأمونية لمياه الشرب المنتجة من جميع محطات المياه التابعة للشركة، مشيرا إلى أن توفير كوب ماء نظيف وصرف صحي آمن أحد أهم المحاور التي توليها الشركة اهتمامًا بالغًا كون أن جودة مياه الشرب والمعالجة الآمنة لمياه الصرف الصحي واحدة من أهداف استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، وأن هناك سعيا مستمرا لتطوير منظومة الجودة من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية حيث يتم رفع عينة مياه شرب وصرف صحى من محطات المياه والصرف الصحى وشبكاتها وتحليل جميع المراحل حتي المنتج النهائي ورفع عينات مياه شرب من المآخذ والطرود و المحطات الرئيسية والنقالى والجوفية والوحدات المرشحة و شبكات مياه الشرب وعينات صرف صحى وصناعى تم سحبها من مراحل معالجة محطات الصرف الصحى و المنشآت الصناعية جميعها تخضع لرقابة صارمة من خلال معامل الشركة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على جودة مياه الشرب المنتجة وتشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها ومتابعة جودة المياه المنتجة في كل مراحل التنقية لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور منصور نفادى نائب رئيس مجلس الاداره للمعامل والجودة بالشركة، أنه تم المرور على محطات مياه الشرب والصرف الصحى بحضور ممثلين من وزارة الصحة والسكان وتم سحب العينات عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة والادارة العامة للصرف الصناعى، بالإضافة إلى المعامل المركزية ووزارة الصحة والسكان والتي تقوم بإجراء العديد من التحاليل متناهية الدقة للتأكيد علي جودة مياه الشرب والمعالجة الآمنة لمياه الصرف الصحي، وتقييم وإدارة المخاطر المحتملة والمرور اليومى من قبل معامل المحطات الكبرى والصغرى وفنيين الورديات لمراقبة الماخذ والالتزام بالتطهير اليومى والإجراءات التصحيحية للصرف الصناعى للمنشأت الصناعية.