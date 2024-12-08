اليوم السابع
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مقتل مسن بطلقات نارية على يد شقيقين أخذا بالثأر فى البحيرة

الأحد، 08 ديسمبر 2024 07:41 م
مقتل مسن بطلقات نارية على يد شقيقين أخذا بالثأر فى البحيرة مديرية أمن البحيرة - أرشيفية
البحيرة -ناصر جودة

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لقى مسن مصرعه، إثر إصابته بطلقات نارية أودت بحياته على يد شقيقين بمركز الدلنجات فى البحيرة، وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من  مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بمصرع "درويش ا. ع" 61 سنة مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات، وذلك بعد قيام شخصين، يستقلان سيارة ملاكى بإطلاق أعيرة نارية تجاهه أثناء دخوله المسجد، مما أدى إلى مصرعه.

ووجه مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المديرية لسرعة ضبط المتهمين، وإجراء التحريات اللازمة.

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين بينهما وبين المجنى عليه خلافات ثأرية منذ عام 1996، وجاري ضبط المتهمين والسلاح النارى المستخدم فى الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.







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