"مغامرة رحالة إلى المكتبة".. احتفالية للأطفال بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة الزيارات التابعة لقطاع العلاقات الخارجية والإعلام، احتفالية تحت عنوان "مغامرة رحالة إلى المكتبة"، تأتي هذه الاحتفالية في سياق حرص مكتبة الإسكندرية على دعم الأطفال وتنمية مهاراتهم الإبداعية والفكرية، بالإضافة إلى تعزيز دور الثقافة في حياة الأجيال الجديدة، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الطفل.

تضمنت الاحتفالية، زيارة لمدرستي دريم وسيدي جابر للغات بنين بحضور 200 طالب وطالبة، وكان برنامج الاحتفالية بمثابة رحلة تعليمية وترفيهية للأطفال اشتملت على عرض تمثيلي مسرحي، تم فيه شرح الأحداث التاريخية المتعلقة بمكتبة الإسكندرية القديمة كما قدمت للأطفال بعض الألعاب الترفيهية الجماعية.

جدير بالذكر، أن إدارة الزيارات تعمل من خلال قسمي الاستقبال والجولات الإرشادية على استقبال زائري المكتبة وطلاب المدارس والجامعات من المصريين والجنسيات المختلفة، وكذلك كبار الزوار، وحجز وتنظيم الجولات الإرشادية وعروض البانوراما الحضارية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وتزويد الزوار بالمعلومات اللازمة عن تاريخ مكتبة الاسكندرية القديمة وأقسام المكتبة الجديدة وما تقدمه من خدمات ومشروعات لمستخدميها، بالإضافة إلى الرد على استفسارات الجمهور المختلفة واستقبال شكاواهم ومقترحاتهم.