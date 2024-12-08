مصرع شخص وإصابة 4 آخرين عقب سقوط سيارة أجرة في ترعة الرمادى جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة كوبرى قرية الشغب بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء أمس السبت، إنقلاب سيارة أجرة في ترعة الرمادى بمدينة إسنا مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بإنقلاب سيارة أجرة في ترعة الرمادي على الطريق الزراعى لدى مرورها بجوار كوبرى قرية الشغب بمدينة إسنا، وانتقلت على الفور 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة الأقصر، صباح أمس السبت، وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على مدخل طريق منشأة العمارى شمال المدينة، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين بكدمات وكسور وجروح، وتم نقلهم على الفور لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخارية على مدخل طريق منشأة العمارى، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين من ركاب الدراجتين بكدمات وكسور وجروح، وتم نقلهم على الفور لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.