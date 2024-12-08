مستشفى الرمد التخصصى بأسوان.. تضم أحدث التقنيات الطبية

أسوان- صلاح المسن

مستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان، من المستشفيات الكبري، وتم ضمها إلى منظومة الرعاية الصحية ضمن مستشفيات التأمين الصحى الشامل، وقسم الطوارئ بالمستشفى يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال حالات العيون الطارئة، كونها المستشفى التخصصى الوحيد للعيون بالمحافظة، وتقدم خدمات عديدة فى مجال طب وجراحة العيون، وعمليات جراحات المياه البيضاء والجولكوما والعمليات الصغرى.

وتقدم مستشفى الرمد بأسوان خدمات طبية متكاملة ومتخصصة في مجال طب وجراحة العيون، بينما تقدم مستشفى الرمد التخصصي بأسوان خدماتها من خلال أحدث التقنيات الطبية والعلاجية ويعمل به فريق من الأطباء المتخصصين ذوي الخبرة العالية، مما يجعله مركزًا رئيسيًا لخدمة المتعاملين مع التأمين الصحي الشامل في تخصص طب وجراحات العيون باسوان

ومستشفى الرمد التخصصي تصل طاقتها الإستيعابية إلى 11 سرير للقسم الداخلى وغرف الفندقة والإقتصادى والملاحظة والعزل، و3 غرف للعمليات، والعيادات الخارجية، وقسم للأشعة التخصصية، والمعمل، والصيدلية، علاوة على العديد من الأجهزة الطبية الحديثة.

وتأسست مستشفى الرمد التخصصي على مساحة 3900 متر مربع، وتضم 3 صيدليات و5 عيادات خارجية، ومعملي كيمياء الدم وهيماتولوجي، ويقدم مستشفى الرمد الخدمات الطبية في مجالات الرمد والعيون وعمليات جراحة المياه البيضاء.

ويُعد تشخيص الاعتلال الشبكي السكري بالعين أحد الخدمات المتقدمة التي يقدمها مستشفى الرمد التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية في أسوان. يتضمن التشخيص استخدام أحدث التقنيات الطبية مثل فحص قاع العين بالتصوير المجهري والأشعة فوق البنفسجية، مما يساهم في الكشف المبكر عن التغيرات الشبكية المرتبطة بمرض السكري، هذا التشخيص الدقيق يتيح للمرضى الحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب، مما يقلل من خطر فقدان البصر ويعزز جودة الحياة.

وكانت قد أعلنت هيئة الرعاية الصحية بأسوان عن نجاح اعتماد مستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان في اجتياز معايير GAHAR القومية والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية ولمدة ثلاث سنوات ، والتي تُعد أول منشأة تابعة لهيئة الرعاية الصحية بأسوان تحصل على الاعتماد النهائي.

وإجمالي منشآت هيئة الرعاية الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها عالميا بمحافظة أسوان بلغ عددها 40 منشآت صحية تم تسجيلها طبقا للمعايير القومية GAHAR، وتشمل 3 مستشفيات، بالإضافة ل37 وحدة طب أسرة ومركز طبي، وذلك منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى الآن.

وذلك يأتي في ضوء سعي هيئة الرعاية الصحية الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وبما يضمن استدامة تطوير الأداء لتقديم خدمات صحية ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وصولا للمعايير العالمية ، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

في نفس السياق تعد محافظة أسوان، ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومستهدف تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، داخل 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية.



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مستشفى الرمد بأسوان