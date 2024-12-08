محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية عيد القديسة كاترينا بسانت كاترين.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهد اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء احتفالية عيد القديسة كاترينا، بدير القديسة سانت كاترين، بحضور وسفراء الدول الكويت وقبرص واليونان، حيث ادى الصلوات التى قامت بمطران دير سانت كاترين ديمتريوس بحضورقاويسة ورهبان الدير وشارك الصلوات العديد من الطقوس التى تمت على مدار اليومى السبت والأحد اليوم التى تقام كل عام نفس الموعد فى ديسمبر الجاري من كل عام حضر الاحتفال العديد من السائحين من مختلف جنسيات جنسيات العالم

وقال الاب برفريوس وكيل الدير أن هذه الاحتفال طقوس يحريص العديد من القيام بها كاملة مع الرهبان الدير حيث يتم ستخراج رفات القديسة كاترينا من الصناديق التى توضع فيها داخل الكنيسة وهم حاملين الرفات والرايات مرتدين ملابس الصلوات الخاصة بهذه المناسبة

وهنأ اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء مطران ديمتريوس بعيد القديسة كاترينا وقال ان هذه البقعة المقدسة على أرض سيناء الطاهرة المقدسة ومن دير سانت كاترين بالوادى المقدس طوى وعلى بعد خطوات من الشجرة والعليقة المقدسة التي آنس عندها سيدنا موسى ناراً وكلمه عندها رب العالمين وأمره أن يخلع نعليه إنه بالوادى المقدس طوى وعلى بعد خطوات من جبل موسى الذى تلقى عليه نبى الله وكليمه موسى التوراةوعلى بعد خطوات من جبل الدكةجبل التجلى الأعظم والأوحد بالعالم الذى تجلى عليه رب العالمين فجعله دكاً وخر موسى صعقاً .

وأكد المحافظ بالأصالة عن نفسى ونيابة عن أهلى أبناء ومواطنى جنوب سيناء بل ونيابة عن كل مصري أرحب بكم في هذه البقعة الفريدة المتفردة من العالم ، وهذا من حيث المكان.. وأيضاً من حيث الزمان والمناسبة للإحتفال اليوم فهى مناسبة فريدة ومتفردة من حيث إحتفالات القديسة كاترينا وهى التي أُسس وأُنشأ هذا الدير المتفرد تكريماً لوجود رفاتها فوق جبال سانت كاترين منذ أكثر من ألف وخمسمائة عام في القرن الرابع الميلادى ليسهم دير سانت كاترين عبر تاريخه الطويل في تأصيل الإرث التاريخى والحضارى والإنسانى لمصر بين شعوب ودول العالم أجمع، وهو الأمر الذى نثق في أنه كان أحد أبرز وأهم مصوغات إدراج سانت كاترين كموقع للتراث الحضارى والتاريخى العالمى بواسطة منظمة الأمم المتحدة للعلوم والفنون والثقافة ( اليونسكو ) .بما يمثله الدير من نمط فريد للتعايش والتفاهم الإنسانى عبر تلاقى الأديان السماوية حوله في مناخ روحانى متفرد يؤكد أن الإله واحد أحد ونحن جميعاً له عابدون .

وأشار حسام صبحي مدير الأثار بسانت كاترين إلى ان رفات القديسة كاترينا عبارة عن جمجمه وكف اليد الذي عثر عليها فوق جبل كاترين فى القرن الحادى عشر الميلاد وتم وضعهم بالكنيسة، كما قام الرهبان بتوزيع خواتم القديسة كاترينا على المشاركين في الصلوات وزائري الدير.



جانب من الاحتفال



جانب من الاحتفال



جانب من الاحتفال



جانب من الاحتفال



جانب من الاحتفال



جانب من الاحتفال



جانب من الاحتفال