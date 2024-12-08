اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 ديسمبر 2024 04:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية ناعيا رئيس مركز ومدينة زفتى: مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز

الأحد، 08 ديسمبر 2024 03:49 م
محافظ الغربية ناعيا رئيس مركز ومدينة زفتى: مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ببالغ الحزن والأسى، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الجاد لخدمة أهالي المركز.

 

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، مشيدًا بما قدمه الراحل من جهود مخلصة وإسهامات ملموسة في تطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وأضاف المحافظ أن الفقيد كان نموذجًا يحتذى به في التفاني والإخلاص، وسيظل اسمه حاضرًا في ذاكرة أبناء زفتى ومحافظة الغربية، وأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.

 







مشاركة

محافظ الغربية

زفتي

رئيس مدينة زفتي

وفاة رئيس مدينة زفتي

الغربية

اخبار الغربية




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة