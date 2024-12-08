محافظ الغربية ناعيا رئيس مركز ومدينة زفتى: مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز

الغربية - محمد طارق

نعى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ببالغ الحزن والأسى، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الجاد لخدمة أهالي المركز.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، مشيدًا بما قدمه الراحل من جهود مخلصة وإسهامات ملموسة في تطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وأضاف المحافظ أن الفقيد كان نموذجًا يحتذى به في التفاني والإخلاص، وسيظل اسمه حاضرًا في ذاكرة أبناء زفتى ومحافظة الغربية، وأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.