محافظة الفيوم تنظم حفلا لتكريم عمال النظافة تقديراً لمجهوداتهم

الفيوم رباب الجالي

شهد أحمد شاكر سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم ، حفل تكريم عدد من عمال النظافة، والذي نظمته جمعية زهراء الإحسان الخيرية بالتعاون مع المحافظة، تقديراً لمجهوداتهم فى الارتقاء بمنظومة النظافة العامة والحفاظ على البيئة.

أُقيمت الفعاليات، بنادي قارون الرياضي، بحضور الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذة فاطمة الزهراء إسماعيل رئيس مجلس إدارة جمعية زهراء الإحسان الخيرية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وحشدٍ من المواطنين، والعمال المكرمين.

وكرم سكرتير عام المحافظة المساعد، ورئيس مجلس إدارة جمعية زهراء الإحسان الخيرية، عدد 150 عاملاً من عمال مجلس مدينة الفيوم، وعدد 40 من عمال مديرية الإسكان، وعدد 100 عامل من مديرية التربية والتعليم، و100 عامل من عمال نادي قارون الرياضي، وعدد 80 عاملا من ديوان عام المحافظة وباقي دواوين المراكز، ومنحهم شهادات التقدير، تقديراً لما يبذلونه من جهود لرفع مستوى النظافة العامة، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

