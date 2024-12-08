محافظة الجيزة: افتتاح سوق اليوم الواحد غدًا لإتاحة السلع بأسعار مخفضة

كتبت - مرام محمد

دعت محافظة الجيزة، المواطنين لزيارة سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، غدًا الإثنين، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

يأتي السوق كخطوة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، إذ يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضروات، والفواكه، واللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية.

وأعلنت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، افتتاح السوق، غدًا، لإتاحة كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أن السوق يخدم أهالي أحياء العمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة.

وأوضحت أنها تستهدف تنظيم أسواق لليوم الواحد بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، لتحقيق أكبر استفادة وتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين.



