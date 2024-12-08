لبنان: تشييع شهداء "الدفاع المدنى" فى مركز صور جراء الغارات الإسرائيلية (صور)

كتبت ـ إيمان حنا

شيعت المديرية العامة للدفاع المدني،اليوم الأحد، في مركز صور الإقليمي، التابع لوزارة الداخلية اللبنانية ، كلا من رئيس مركز صور الإقليمي الشهيد عبدالله الموسوي والموظفين (من عديد مركز دردغيا العضوي – صور الإقليمي) الشهداء بسام الموسوي، حسن عيسى، علي نجدي وجوزيف البدوي الذين استشهدوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت فى وقت سابق مركز الدفاع المدني في بلدة دردغيا، حيث كانوا على أهبة الاستعداد لتلبية نداءات الإغاثة تأدية لواجبهم الوطني والإنساني، بعد أن كانوا قد وضعوا كوديعة.



الجنازة



وتم التشييع في مأتم رسمي وشعبي حضره المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح على رأس وفد من الموظفين في المديرية العامة للدفاع المدني، النائب علي خريس، النائب الدكتورة عناية عز الدين، محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك ، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل بسام طليس، ممثلون عن جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، ممثلون عن الطوائف، وعدد من رؤساء البلديات، وممثلي الأجهزة الأمنية، وعائلات الشهداء.



جانب من الجنازة



وواكب وصول الجثامين موكب من سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني، وقد حملت النعوش على أكف عناصر الدفاع المدني وتقدم الموكب حملة الأكاليل والأعلام والرايات الذين أدوا لهم التحية.



الدفاع المدني فى لبنان



واستهلت المراسم بالنشيد الوطني اللبناني عزفته فرقة موسيقى الدفاع المدني.

والقى النائب خريس كلمة عن الشهداء والتضحيات التي بذلوها في خدمة الرسالة الوطنية والإنسانية الموكلة إلى كل منهم.

ومن ثم سلم العميد فرح دروعاً تذكارية لكل من ابن الشهيد عبدالله الموسوي وائل الموسوي وابنة الشهيد بسام الموسوي رهف الموسوي وابن الشهيد حسن عيسى علي عيسى ووالد الشهيد علي نجدي سمير نجدي وشقيق الشهيد جوزف البدوي روني البدوي، وقدم التعازي لعائلات الشهداء بإسم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.

وبعد انتهاء مراسم التشييع تم نقل جثامين الشهداء إلى مسقط رأس كل منهم، حيث ستقام الصلاة على جثامينهم الطاهرة .

وعلى هامش مراسم التشييع، تفقد العميد فرح بعض المواقع التي استهدفت خلال العدوان الإسرائيلي الاخير على لبنان للاطلاع على المهمات التي نفذها عناصر الدفاع المدني في مجالات الإطفاء والإسعاف والبحث والإنقاذ في المنطقة.