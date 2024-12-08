كلية التمريض بالمنوفية تنظم معرضا يضم منتجات فنية ومجسمات تعليمية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت كلية التمريض بجامعة المنوفية معرضاً للاستفادة من المخلفات بإعادة التدوير وتحويلها إلى منتجات صديقة للبيئة، تشمل أشكال فنية ومجسمات تعليمية، كما يشمل المعرض نماذج مختلفة من إعادة التدوير من المنتجات الخشبية والورقية والبلاستيكية والصفيح، وذلك ضمن أنشطة المكتب الأخضر، فى إطار إستعدادات الكلية للمشاركة فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة.

تم افتتاح المعرض برعاية الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وبحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة آمال شحاتة عميد الكلية، والدكتورة ثناء سعفان وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سماح عبدالغفار أستاذ ورئيس قسم الباطنة والجراحة ومنسق المكتب الأخضر بالكلية.

أشار الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، إلى أن المكتب الأخضر بالكليات يأتي في ظل التوجهات الاستراتيجية لجامعة المنوفية للتأكيد على مبدأ الاستدامة، تنفيذا للخطة الاستراتيجية للدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، مشيرا إلى أن المكتب الأخضر بالكلية أنشأ كمنصة لتضمين الاستدامة في المقررات الدراسية، والبحوث العلمية، والبيئة المحيطة.

يستهدف المعرض إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات يمكن الاستفادة منها، وتشجيع الطلاب على إنتاج أفكار جديدة، والحفاظ على البيئة، إلى جانب استخدام خامات من المستهلكات لصياغة أشكال فنية فيها تجديد وإبداع من الخشب والصفيح والورق والكرتون، والبلاستك والقماش، بالإضافة إلى التفكير فى مشاريع إعادة التدوير التى تدر دخلا للطلاب والأسر.