عميد طب القاهرة: مستشفيات قصر العينى تجرى 100 ألف عملية سنويا وتستقبل 1.5 مليون مريض

محمد صبحى

أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، أن مستشفيات قصر العينى تجرى حوالى 100 ألف عملية جراحية سنويا، وتستقبل 1.5 مليون مريض بالعيادات الخارجية، فضلا عن استقبال نصف مليون مريض في قسم الاستقبال والطوارئ، ويتم حجز حوالى نصف مليون مريض سنويا في القسم الداخلى.



وقال الدكتور حسام صلاح في بيان له، أن صيدلية الطوارئ تعمل على مدار الـ 24 ساعة وتقدم العلاج اللازم وتوفر الأدوية بالصيدلية وكذلك مستلزمات الطوارئ للمرضى.



وتابع عميد كلية طب قصر العينى ، بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إجراؤها بمشروع القضاء على قوائم الانتظار منذ بداية المبادرة حتى أكتوبر 2024 عدد (46102) حالة.