اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 ديسمبر 2024 11:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

عميد طب القاهرة: مستشفيات قصر العينى تجرى 100 ألف عملية سنويا وتستقبل 1.5 مليون مريض

الأحد، 08 ديسمبر 2024 10:00 ص
عميد طب القاهرة: مستشفيات قصر العينى تجرى 100 ألف عملية سنويا وتستقبل 1.5 مليون مريض الدكتور حسام صلاح عميد طب قصر العينى
محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، أن مستشفيات قصر العينى تجرى حوالى 100 ألف عملية جراحية سنويا، وتستقبل 1.5 مليون مريض بالعيادات الخارجية، فضلا عن استقبال نصف مليون مريض في قسم الاستقبال والطوارئ، ويتم حجز حوالى نصف مليون مريض سنويا في القسم الداخلى.


وقال الدكتور حسام صلاح في بيان له، أن  صيدلية الطوارئ تعمل  على مدار الـ  24 ساعة وتقدم العلاج اللازم وتوفر الأدوية بالصيدلية وكذلك مستلزمات الطوارئ للمرضى.


وتابع عميد كلية طب قصر العينى ، بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إجراؤها بمشروع القضاء على قوائم الانتظار منذ بداية المبادرة حتى أكتوبر 2024 عدد (46102) حالة.







مشاركة

طب قصر العينى

اخبار مصر

التعليم العالى

مستشفيات جامعة القاهرة

قصر العينى




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة