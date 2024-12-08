عمرها 200 سنة.. "ليلة بنبان..تحطيب ومرماح" أعرق الموروثات الشعبية فى أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تحتفل قرية بنبان بمحافظة أسوان، بليلة التحطيب ويوم المرماح وتعد احتفالات كبرى حيث يخرج أهل القرية بالكامل إلى الساحات ويستقبلون الضيوف فى المضايف ويقدمون الموائد والمشروبات ويتابعون منافسات لعبة العصاية ثم يوم مرماح الخيول.

"اليوم السابع" انتقلت إلى قرية بنبان التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان لرصد ومتابعة هذا الحدث الاحتفالى والموروث الشعبى كنوع من العادات والتقاليد التى تناقلت عبر الأجيال ويحافظ عليها أبناء القرى فى صعيد مصر.

يبدو المشهد فى القرية وكأنها أيام العيد التى يسبقها التجهيزات والتحضيرات اللازمة لاستقبال الضيوف، فيتم فتح المضايف أو ما يطلق عليه فى القرى "المندرة" و"الخيمة" وهو مبنى اجتماعى يتجمع فيه أبناء القبيلة الواحدة فى القرية خلال المنافسات المختلفة مثل الأعياد والأفراح وكذلك الأحزان، فيتم فرشها وتهيئة أماكن الجلوس والاستراحات والمراحيض بداخلها.

وتبدأ النساء فى البيوت بإعداد الولائم من مختلف الأطعمة ومعها خبيز العيش البلدى الذى يُصنع فى البيوت ويتميز بشكله الكبير، بالإضافة إلى إعداد المشروبات من "الشاى والقهوة والينسون ومختلف العصائر"، بجانب ذلك يتم إعداد الحلوى لتقديمها وتوزيعها على الرجال والأطفال والنساء فى ليلة التحطيب.

وحول ليلة التحطيب، يتم تجهيز الساحات وأماكن الخلاء ليتم فيها فرش الأرضيات وإحاطتها بالفراش المعلق على "العروق الخشبية" ليجلس فيها الحضور ويستمتعون بمبارزات التحطيب بالعصا والتى تتم وسط حلقة الجلوس.

تحتفل قرية بنبان بمحافظة أسوان، بليلة التحطيب ويوم المرماح وتعد احتفالات كبرى حيث يخرج أهل القرية بالكامل إلى الساحات ويستقبلون الضيوف فى المضايف ويقدمون الموائد والمشروبات ويتابعون منافسات لعبة العصاية ثم يوم مرماح الخيول.

"اليوم السابع" انتقلت إلى قرية بنبان التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان لرصد ومتابعة هذا الحدث الاحتفالى والموروث الشعبى كنوع من العادات والتقاليد التى تناقلت عبر الأجيال ويحافظ عليها أبناء القرى فى صعيد مصر.

يبدو المشهد فى القرية وكأنها أيام العيد التى يسبقها التجهيزات والتحضيرات اللازمة لاستقبال الضيوف، فيتم فتح المضايف أو ما يطلق عليه فى القرى "المندرة" و"الخيمة" وهو مبنى اجتماعى يتجمع فيه أبناء القبيلة الواحدة فى القرية خلال المنافسات المختلفة مثل الأعياد والأفراح وكذلك الأحزان، فيتم فرشها وتهيئة أماكن الجلوس والاستراحات والمراحيض بداخلها.

وتبدأ النساء فى البيوت بإعداد الولائم من مختلف الأطعمة ومعها خبيز العيش البلدى الذى يُصنع فى البيوت ويتميز بشكله الكبير، بالإضافة إلى إعداد المشروبات من "الشاى والقهوة والينسون ومختلف العصائر"، بجانب ذلك يتم إعداد الحلوى لتقديمها وتوزيعها على الرجال والأطفال والنساء فى ليلة التحطيب.

وحول ليلة التحطيب، يتم تجهيز الساحات وأماكن الخلاء ليتم فيها فرش الأرضيات وإحاطتها بالفراش المعلق على "العروق الخشبية" ليجلس فيها الحضور ويستمتعون بمبارزات التحطيب بالعصا والتى تتم وسط حلقة الجلوس.



أثناء-المنافسة



احتدام-المنافسة



أحدهم-يراقب-التحطيب



أرض-التحطيب



اشتعال-المنافسة



الأطفال



الشباب-يوزعون-المياه



المنافسات



أهالى-بنبان



ترحيب



ترقب-شديد



تشجيع-الجمهور



تشجيع-دائم



خبرة-كبار-السن-فى-اللعبة



شباب-القرية



لعبة-العصا



مبارزات-الشباب