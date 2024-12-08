رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد مركز التدريب والدورات ببيت الشباب فى سموحة

الإسكندرية - أسماء على بدر

تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، مركز التدريب ببيت شباب الأزهر بسموحة، حيث انطلق البرنامج التدريبي (تنمية مهارات مسئولي الشئون المالية بالمناطق)، وبرنامج (مكافحة الفساد)، تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بمشيخة الأزهر.

جاء ذلك في حضور أمين عزام، مدير التدريب كما تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة فعاليات تدريب (TEA) لتنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية بمعاهد الإسكندرية الأزهرية، بنظام الحضور المباشر.

وأوضحت نعمة علام، القائم بعمل موجه عام اللغة الإنجليزية، أن اليوم هو أول أيام التدريب بنظام الحضور المباشر مع المتدربين، بعد التدريب عن بعد للمعلمين والمعلمات، وذلك ضمن اتفاق التعاون المشترك بين الأزهر والمجلس الثقافي البريطاني، لتنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية.

وخلال زيارته لفعاليات التدريب؛ أشاد رئيس المنطقة بالجهد المبذول لتنمية مهارات المعلمين، وحرصهم على تحقيق الاستفادة من البرامج التدريبية التي يوفرها الأزهر، بما يعود بالنفع على أبنائنا الطلاب.