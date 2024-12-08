رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية: هناك رقابة على المنافذ لمنع التهريب الدواء

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن تهريب الدواء المصري إلى الخارج ليس وليد اليوم، لكنه دائمًا ما كان يتم تهريبه وليس فقط للسودان وليبيا، ولكن يتم تهريبه لدول الخليج، إلا أنه خلال الفترة الحالية هناك رقابة على المنافذ لمنع التهريب.

وأضاف الدكتور على عوف أن الأدوية التي تباع على الأرصفة في دول السودان أو ليبيا من الممكن أن تكون غير مهربة من مصر ولكن من الممكن أن تكون مغشوشة.

وأوضح: أن صناعة الدواء لها ضوابط وتحت رقابة هيئة الدواء بداية من المادة الخام وحتى الدواء وتوصيله للصيدليات، مشددًا على أن تهريب الأدوية إلى الخارج لن يؤثر على مخزون الدواء في مصر، كما أنه ليس هناك نقص في أدوية الأورام.

وأكد أن التفتيش الصيدلي هو درع هيئة الدواء المصرية في مواجهة الخارجين عن قواعد ضبط سوق الدواء المصري، مشيرا إلى أن الهيئة تدعم مسيرة التفتيش الصيدلي، وتسعى دوما إلى تطوير أدواته وإمكانياته.

وأشار إلى أن التفتيش الصيدلي هو حصن الأمان لدواء المصريين، وأنه الضمانة الحقيقية لاستمرار جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية المصرية مؤكدا أن الهيئة لديها استراتيجية محكمة لحوكمة القطاع بهدف تأمين دواء المصريين مضيفا أنه يتم التواصل مع جميع الأطراف لمواجهة الأدوية المهربة ومجهولة المصدر.

وتابع: نستهدف تطبيق التتبع الدوائى كأحد أدوات مواجهة الأدوية المجهولة المصدر أو المهربة مشيرا إلى أن عملية تشغيل التتبع الدوائى انما هي ضمانة حقيقة لتوفير سوق خال من أي أدوية مهولة المصدر بالإضافة إلى تتبع صرف الأدوية حتى وصولها للمريض المستحق للعلاج.